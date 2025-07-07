Володимир Кириченко

Британський боксер надважкої ваги Джонні Фішер (13-1, 11 KO) для talkSPORT прокоментував майбутній поєдинок чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Я на боці Дюбуа. Скажу вам – це зовсім не проста справа. Цей хлопець б’є дуже жорстко. Він багато разів трусив мене до кісток, навіть у своїх величезних 20-унційних рукавичках. Але його удари – просто неймовірні. Він справді має нереальну силу.

І, як на мене, під керівництвом Дона Чарльза це вже видно – у боях проти Джаррелла Міллера, Філіпа Хрговича. Схоже, він справді вийшов на новий рівень. І він дасть Усику пекельний бій і змусить попітніти за кожен долар. І, звісно, як прихильник британських боксерів, я повністю на його боці.

Але перемогти Усика буде неймовірно складно».

Перед тим як я попрошу тебе про точний прогноз, ти згадав силу удару. Дюбуа – найсильніший панчер, з ким ти коли-небудь був у рингу?

«У спарингах — так, безумовно. На іншому рівні порівняно з усіма. Його джеб – це як електрошок, коли влучає в шкіру. Я відчував, як він пробігався по хребту. Було таке відчуття: «Та ні, я не хочу ловити багато таких», а його правий – це взагалі інша планета. Навіть у 20-унційних рукавичках – він справді небезпечний тип».

Якщо тобі поставити «пістолет до скроні» і змусити обрати переможця бою в липні – хто це буде?

«Це Даніель Дюбуа, бо я вболіваю за британця. Мені подобається Даніель, можливо, це трохи затьмарює мій об’єктивний погляд, але в нього є сила. І навколо того удару по корпусу в першому бою було багато суперечок. Того ж вечора я бачив бій Джареда Андерсона в Америці – там було безліч ударів нижче пояса, навіть нижче того, що влучив Дюбуа. Так, за буквою правил – удар був нижче пупка. Але я вважаю, що в нього є і сила. Він здатен це зробити – і зробить це заради Великої Британії».

Тобто ти прогнозуєш нокаут ударом по корпусу?

«Так, нокаут ударом по корпусу… Хай буде так. Ти вже сам ухвалив рішення за мене».

А в якому раунді?

«Я завжди помиляюся. Тож скажу так: це буде або перший раунд, або будь-який з інших – до дванадцятого».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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