Усик оцінив шанси на перемогу Ф'юрі в можливому мегафайті з Джошуа
Лідер хевівейту вважає, що Циганський король повернеться в ринг
24 хвилини тому
Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтервʼю для YouTube-каналу Карла Фроча поділився думками про потенційний бій колишніх чемпіонів світу у хевівевейті – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Хотіли б ви побачити, як Тайсон Ф'юрі повернеться з пенсії і битиметься з Ентоні Джошуа?
«Мені це було б цікаво. Я б подивився цей бій. Ентоні і Тайсон – великі зірки у Великобританії та в світі».
Тайсон повернеться з пенсії чи він закінчив?
«Думаю, що Тайсон не закінчив».
Не закінчив?
«Ні, Тайсон... Тайсон – шалений чоловік».
Хто переможе – Ей Джей чи Ф'юрі?
«50/50».
Нагадаємо, Олександр двічі переміг як Джошуа, так і Фʼюрі.
Раніше Тайсон викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі. Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.