Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтервʼю для YouTube-каналу Карла Фроча поділився думками про потенційний бій колишніх чемпіонів світу у хевівевейті – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Хотіли б ви побачити, як Тайсон Ф'юрі повернеться з пенсії і битиметься з Ентоні Джошуа?

«Мені це було б цікаво. Я б подивився цей бій. Ентоні і Тайсон – великі зірки у Великобританії та в світі».

Тайсон повернеться з пенсії чи він закінчив?

«Думаю, що Тайсон не закінчив».

Не закінчив?

«Ні, Тайсон... Тайсон – шалений чоловік».

Хто переможе – Ей Джей чи Ф'юрі?

«50/50».

Нагадаємо, Олександр двічі переміг як Джошуа, так і Фʼюрі.

Раніше Тайсон викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі. Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.