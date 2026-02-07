Зірка боксу Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) сподівається на реванш з Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO), попри завершення американцем кар’єри. Мексиканця цитує fightnews.info:

Звичайно, я засмучений. Я завжди віддавав належне Кроуфорду, але ми повинні провести реванш. Тому після бою я сказав, що нам треба побитися ще раз. Справа в тому, що я не відчував себе так, як мав відчувати. Я дуже хочу влаштувати цей поєдинок ще раз, і все буде інакше.

Безперечно, я вважаю, що для того, щоб отримати належну повагу, йому потрібно дати мені реванш. Але Кроуфорд вирішив завершити кар'єру. Нам необхідно змиритися з цим та рухатися далі. Я продовжу йти вперед та влаштовувати бажані бої. Я хочу знову битися з чемпіонами світу, от і все. Але я думаю, що реванш був би ідеальним для боксу.