«Там ламають і мало платять»: Кроуфорд — про MMA
Американець зізнався, що не бачить для себе сенсу ризикувати здоров’ям
12 хвилин тому
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) прокоментував чутки про можливий перехід до змішаних єдиноборств.
Американець чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений у виступах за правилами MMA, насамперед через фінансові умови. Слова наводить MMA Fighting.
Ні, там платять замало. У MMA тебе буквально ламають: боротьба, удари ногами, бокс, лікті. Ні, дякую, це не для мене.
Кроуфорд відповів, чи хоче провести бій з Мейвезером.
Поділитись