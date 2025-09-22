Зірковий боксер, якого уникав Канело, хоче побитися з Кроуфордом
Бенавідес не проти виклику
близько 2 годин тому
Чемпіон світу Девід Бенавідс (30-0, 24 KO) зізнався, що готовий повернутися до надсередньої ваги задля поєдинку з Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO). Слова американця наводить vringe.com:
Незабаром повертаюся в надсередньої ваги. Дізнаємось, хто тут справжній абсолют. Чи впорається Кроуфорд з моїм пресингом? Ні! Капітулює так само, як і інші. Він просто впіймав Канело на спаді – важкі ноги, витривалість під питанням. Це не те саме, що побити пікового Канело – бійця, якого ми всі знаємо. Це було лише звичайне використання вразливостей. Якщо Теренс справді претендує на звання найвеличнішого бійця всіх часів, тоді він повинен битися з кимось на піку. З кимось голодним. І припиняти це своє прощальне турне халявника.
Нагадаємо, що Бенавідеса називають новим обличчям боксу.
близько 5 годин тому