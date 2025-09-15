Канело порівняв Кроуфорда з Мейвезером та зізнався, хто кращий
Альварес поступився обом боксерам
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO), який у своїй кар’єрі бився з Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO) та Флойдом Мейвезером обрав кращого боксера з американців. Слова Канело наводить secondsout.com:
Я вважаю, що Кроуфорд набагато кращий за Флойда Мейвезера.
Відзначимо, що бій Альварес – Кроуфорд пройшов всі 12 раундів та завершився перемогою Теренса одноголосним рішенням суддів. Канело зізнався, що готовий ще раз розділити ринг з американцем.