Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд для Fighthype.com прокоментував перемогу нового короля другого середнього дивізіону американця Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над колишнім абсолютом у цій вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

«Це був ідеальний бій, чувак. Ідеальний бій від Кроуфорда. Це міг бути його найкращий бій за всю кар’єру. Але все залежить від того, скільки йому було років...».

Тридцять вісім (наразі 37, йому виповниться 38 за два тижні – прим.)

«Воу».

Як ти виступав у тридцять вісім, Евандере?

«Знаєш, в такий час треба залягати на дно».

На шоу у Лас-Вегасі Кроуфорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд – перший в історії абсолютний чемпіон світу у трьох дивізіонах.