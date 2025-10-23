Чемпіон WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (30-0, 24 KO) в інтерв’ю Talk SPORT зізнався, що все ще вірить у поєдинок з Саулєм Альваресом (63-3-2, 39 KO):

Ні, я не втрачаю остаточної надії на цей бій. Мені здається, що доки він не піде на пенсію та не завершить боксерську кар'єру, завжди буде ймовірність того, що цей бій відбудеться.

І не без підстав, бо зрештою, який ще бій залишився у Канело? А тепер здається, що карти в моїх руках. У нього немає поясі у надсередній вазі, а в мене є титул у напівважкому дивізіоні. До того ж я планую завоювати всі пояси у напівважкій вазі.