Олег Гончар

Чемпіон WBC у середній вазі Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) висловив упевненість у перемозі над всіма суперниками у своїй вазі та в дивізіоні вище. Про це він написав у Twitter.

«Я почуваюся неймовірно! Я дивлюся на середню і другу середню вагу — я впевнений, що зможу перемогти усіх». Карлос Адамес

У середній вазі, крім Адамеса, титулами володіють Жанібек Алімханули — WBO та IBF, і Ерісланді Лара — WBA.

У другій середній вазі абсолютним чемпіоном став Теренс Кроуфорд, який раніше переміг Сауля Альвареса одноголосним рішенням суддів.

Останній бій Адамеса проти Хамзи Шіраза у лютому 2025 року завершився нічиєю.