Карлос Адамес: «Я можу перемогти всіх у середній і другій середній вазі»
Чемпіон WBC висловив упевненість у силі та можливості боксувати проти зірок обох дивізіонів
близько 1 години тому
Чемпіон WBC у середній вазі Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО) висловив упевненість у перемозі над всіма суперниками у своїй вазі та в дивізіоні вище. Про це він написав у Twitter.
«Я почуваюся неймовірно! Я дивлюся на середню і другу середню вагу — я впевнений, що зможу перемогти усіх».
У середній вазі, крім Адамеса, титулами володіють Жанібек Алімханули — WBO та IBF, і Ерісланді Лара — WBA.
У другій середній вазі абсолютним чемпіоном став Теренс Кроуфорд, який раніше переміг Сауля Альвареса одноголосним рішенням суддів.
Останній бій Адамеса проти Хамзи Шіраза у лютому 2025 року завершився нічиєю.
Поділитись
Матеріали по темі
«Я говорив те саме про Усика». Зірковий промоутер – про наступний крок Кроуфорда
близько 22 годин тому
Оскар Де Ла Хойя – про поєдинок Кроуфорда з Канело: «Як цукерку у дитини відібрав»
близько 24 годин тому