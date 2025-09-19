Легендарний боксер Оскар Де Ла Хойя висловився про мегафайт Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) та Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Боже, як мене заводить говорити «я ж говорив». Я передбачив бій Канело – Кроуфорд, як чортова ворожка. Ноги Канело начебто були в цементі, а бив він у повітря. Що це бл*** взагалі таке було?

Респект Кроуфорд. Він піднявся відразу на три вагові категорії та провів чудовий бій. Чудовий виступ. Як цукерку у дитини відібрав. Він просто грав з Канело, виставив його безглуздим. І перш ніж ви почнете нести нісенітницю про те, що Канело старий, просто знайте, що Кроуфорд старший! Тож це не виправдання.

Я просував Канело всю його кар'єру, і це був величезний провал. Єдиними справжніми бійцями, з якими він зустрічався, були Мейвезер, бівол і Кроуфорд – і всі вони грали з ним.