«Я говорив те саме про Усика». Зірковий промоутер – про наступний крок Кроуфорда
Хірн вважає, що Теренсу варто піти з боксу
близько 1 години тому
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн зізнався, чи варто Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 KO) завершувати кар’єру після перемоги над Саулєм Альваресом (63-3-2, 39 KO). Британця цитує vringe.com:
Хтось днями говорив про це, і це справді правда. Тому що я насправді говорив те саме про Усика. У нас реальна тенденція намагатися відправити бійців на пенсію. Розумієте, про що я? Як я говорив про Усика: «Я думаю, зараз йому краще завершити кар'єру», а всі запитують мене, чому ви хочете, щоб він завершив кар'єру? Я просто вважаю, що це чудовий спосіб піти. І насправді, я також вважаю, що Кроуфорд може спуститися нижче та виграти титул чемпіона в середній вазі, і це зробить його чемпіоном у шести дивізіонах. Але проблема в тому, що Теренс Кроуфорд зараз реально захоче битися лише за великі гроші, і є лише певні бої, які зможуть згенерувати подібні гроші.
Нагадаємо, що Кроуфорд очолив рейтинг P4P від ESPN.