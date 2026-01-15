Катерина Усик: «Це просто жах, мені шкода наших людей і дітей»
Дружина чемпіона світу поділилася болем за Україну
близько 2 годин тому
Катерина Усик
Катерина Усик, дружина чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), поділилася емоційними думками про війну в Україні.
Катерина зазначила, що їй надзвичайно шкода українських людей і дітей, а також усіх, хто нині змушений жити в таких умовах. За її словами, те, що відбувається — це просто жах.
Катерина висловила віру в те, що війна скоро завершиться. Вона закликала берегти себе та побажала здоров’я й сил українським захисникам, які виборюють території в надзвичайно складних умовах.
Нагадаємо, раніше Катерина розповіла про ненависть до Росії.
