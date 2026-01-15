Екстренер Дюбуа: «Усик переміг усіх, та я б не став робити ставку проти Вордлі»
Відомий спеціаліст назвав головний мінус українця
15 хвилин тому
Дон Чарльз, колишній тренер колишнього чемпіона світу Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) для talkSPORT поділився думками про потенційний поєдинок між чемпіоном WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) та володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
«Це цікаво, результат цього бою не визначено заздалегідь. Багато залежить від стилів, бажання, сила удару. Одне можна сказати про Фабіо: він не буде стримувати свої руки.
Я не хочу повертатися до минулого, але на мить зроблю це. Перший бій Даніеля з Усиком у Польщі показав, що в нього можна влучити. Тоді, крім Даніеля і того інциденту, хто ще доставляв Усику проблеми? Дерек Чісора. А Фабіо Вордлі технічно має більше навичок.
Усик вже не молодий. Він переміг усіх у хорошому стилі, та я б не став робити ставку проти Фабіо, якби він отримав бій».
38-річний українець останній бій провів у липні минулого року, достроково перемігши Дюбуа. Після того бою британець припинив співпрацю з Чарльзом.
Раніше у Британії назвали єдиного суперника, який може зупинити Усика.
