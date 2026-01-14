Легенда боксу Рой Джонс-молодший в інтерв’ю boxingnewsonline.net поділився очікуваннями від поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO):

Усик знає, що Деонтей – потужний панчер, але також розуміє, що Вайлдер уже починає здавати, це далеко немолодий боксер. Усик хоче бути тим, хто бився з усіма, з ким тільки міг. Тобі потрібне кожне гучне ім’я у рекорді.

Але в надважкій вазі все проходить інакше: коли ти вмієш бити, ти можеш донести цей (нокаутуючий) удар у будь-який момент.