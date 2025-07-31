Кен Широ сенсаційно втратив титули WBC та WBA у найлегшій вазі
Японець рішенням суддів програв Сандовалу
близько 3 годин тому
Кен Широ та Сандовал / Фото - Yahoo
Володар титулів WBC та WBA у найлегшій вазі японець Кен Широ (25-2, 16 KO) провів захист поясів проти американця Рікардо Сандовала (27-2, 18 KO).
Сандовал на івенту у Йокогамі переміг роздільним рішенням суддів (115:112 Сандовал, 114:113 Кен Широ, 117:110 Сандовал).
Американець побував у нокдауні в 5-му раунді.
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