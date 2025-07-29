Володимир Кириченко

Вчора, 28 липня, колишня чемпіонка світу з боксу в трьох вагових категоріях аргентинка Алехандра Маріна Оліверас (33-3-2, 16 KO) померла на 48-му році життя. Про це повідомляє TyC Sports.

Причиною смерті стали ускладнення, спричинені ішемічним інсультом.

Алехандра Марина Оліверас дебютувала як професійний боксер у 2005 році. У травні 2006-го стала чемпіонкою світу у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг), у січні 2012-го – у напівлегкій (до 57,2 кг), у жовтні 2013-го у першій напівсередній (до 63,5 кг).

2019 року Оліверас провела поєдинок тривалістю 12 раундів по три хвилини. Виступ не було внесено до її рекорду.

Нагадаємо, помер колишній чемпіон світу у двох дивізіонах.