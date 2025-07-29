Кроуфорд назвав трьох боксерів, які, на його думку, перевершують Альвареса
Теренс назвав імена боксерів, які на голову вище за мексиканця
близько 3 годин тому
Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) продовжує словесну атаку на свого майбутнього суперника Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО).
У статті для журналу The Ring Кроуфорд прямо заявив, що Канело поступається одразу трьом відомим боксерам, із якими американець себе порівнює.
[Оскар Де Ла Хойя] кращий за Канело… [дмитро бівол] кращий за Канело… [Флойд Мейвезер-молодший] кращий за Канело.
Нагадаємо, що поєдинок між Кроуфордом та Альваресом заплановано на 13 вересня.
Стали відомі два бої, які Туркі хоче організувати в андеркарді шоу Канело – Кроуфорд.