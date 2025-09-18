Олег Гончар

Абсолютна чемпіонка світу в першій напівсередній вазі Кеті Тейлор (25-1, 6 КО) отримала від WBC статус чемпіонки у відпустці, повідомляє The Ring. Президент WBC Маурісіо Сулейман зазначив, що ірландка повідомила про паузу в кар’єрі через особисті справи.

«Кеті планує взяти перерву. Її обов’язковим боєм був поєдинок проти Шантель Кемерон. Ми надаємо їй статус чемпіонки у відпустці та наказуємо Сенді Раян битися з Кемерон за титул WBC». Маурісіо Сулейман

Останній бій Тейлор провела 11 липня, перемігши Аманду Серано втретє. Єдина поразка Кеті сталася у травні 2023 року від Кемерон більшістю суддівських голосів, але в листопаді того ж року Тейлор взяла реванш.