Усик більше не є найкращим боксером за версією ESPN
У P4P українця обійшов Кроуфорд
близько 2 годин тому
ESPN на своєму сайті опублікувала оновлений рейтинг бійців незалежно від вагової категорії.
Завдяки перемозі над Саулєм Альваресом (63-3-2, 39 KO) Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) здійнявся на вершину. Екслідер «паунда» Олександр Усик (24-0, 15 KO)тепер посідає друге місце, першу трійку закриває Наоя Іноуе (31-0, 27 KO).
Топ-10 Р4Р за версією ESPN:
1. Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО)
2. Олександр Усик (24-0, 15 КО)
3. Наоя Іноуе (31-0, 27 КО)
4. дмітрій бівол (24-1, 12 КО)
5 Джессі Родрігес (22-0, 15 КО)
6. артур бєтєрбієв (21-1, 20 КО)
7. Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО)
8. Девід Бенавідес (30-0, 24 КО)
9. Дзунто Накатані (31-0, 24 КО)
10. Канело Альварес (63-3-2, 39 КО)
