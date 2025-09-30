Хамза Шираз анонсував великі новини для фанатів боксу
Британський боксер обіцяє приємні сюрпризи найближчим часом
близько 6 годин тому
Хамза Шираз
Британський боксер другої середньої ваги Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) в коментарі The Ring поділився планами на майбутнє.
«Великі новини з’являться в найближчі кілька тижнів. Я впевнений, що фанатам боксу це сподобається».
Раніше Шираз заявляв про бажання провести бій проти Сауля Альвареса чи Теренса Кроуфорда.
У липні 2025 року британець нокаутував Едгара Берлангу в п'ятому раунді, зберігши непереможний рекорд.
