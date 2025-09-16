Олег Гончар

Британський боксер другої середньої ваги Хамза Шираз (22-0-1, 18 КО) висловив бажання провести бій проти абсолютного чемпіона світу Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) або ексчемпіона Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО), повідомляє Boxing News 24.

27-річний Шираз, який є обов’язковим претендентом WBC у другій середній вазі, прагне титульного поєдинку після перемоги Кроуфорда над Альваресом.

Кроуфорд став першим чоловіком, який здобув статус абсолютного чемпіона у трьох вагових категоріях. Шираз вважає, що може стати цікавим суперником для 37-річного Кроуфорда, оскільки в середній вазі бракує гучних імен, а повернення американця до першої середньої ваги малоймовірне.

Щодо Альвареса, Шираз сумнівається, чи погодиться 35-річний мексиканець на бій уже в лютому. Поєдинок може відбутися в рамках угоди з Riyadh Season.

Нагадаємо, Туркі Аль аш-Шейх запропонував Кроуфорду бій з Давидом Бенавідесом.