Ексчемпіон світу Амір Хан розповів, з ким Тайсону Фюрі (34-2-1, 24 KO) варто пробитися перед мегафайтом з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Британця цитує vringe.com:

Він реально не хоче битися з топовим чемпіоном світу, як Дюбуа чи Усик, чи з кимось подібним. Тому, можливо, він піде і поб'ється з іншими. Бій проти Фабіо Вордлі – це гарний поєдинок, але це важкий бій для повернення. Хоча, знаючи Тайсона, він може сказати: «Я за». Він робить те, чого ми від нього не очікуємо.

Я думаю, хороший бій для Тайсона буде з Тоні Йокою. Це буде великий бій для всіх бійців: Джошуа, Ф’юрі. Ми ж реально не хочемо побачити, як Ф'юрі поб'ють, бо він не отримає цього бою за величезний гонорар. Якщо ми подивимося на надважкий дивізіон, то з Вордлі може бути хороший поєдинок. Туркі Аль аш-Шейх може зробити будь-який бій. Він уже робив бої, на які ми не очікували, і проводилися реванші.