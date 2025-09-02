Легендарний британський боксер Ріккі Хаттон в інтерв’ю bbc.co.uk висловився про перспективи Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) та потенційний бій проспекта з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):

Я думаю, що вони, можливо, рухають каар’єру Ітауми занадто швидко. Це був дуже досвідчений виступ, далеко не за його роками.

Далі говорять про Усика, нічого собі. Давайте трохи заспокоємося. Усик проведе лише ще кілька боїв. Якщо подивитися на надважковаговиків, то для Ітауми всі можливості відкриті, і я думаю, що він може зачистити (дивізіон).