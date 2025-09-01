Ексчемпіон світу Майріс Брієдіс висловився про те, чи стає Олександр Усик (24-0, 15 KO) гіршим. Слова латвійця наводить fightnews.info:

Чи став Усик гіршим? Нині він не такий швидкий. Він швидкий як для надважковаговика, але для крузера він уже не такий швидкий. Ви пам'ятаєте, коли він вперше бився з Ентоні Джошуа? Усик був у 3-4 рази кращим, ніж AJ. Вдруге поєдинок був дуже близьким.

Тому щоразу все складається інакше. Ми люди, ми завжди інші. Можливо, у нас є внутрішній стрес, пошкодження. Звісно, ​​результат залишається тим самим: Усик виграє ці бої. Як – це неважливо.