Промоутер Джошуа: «У якийсь момент Усику доведеться звільнити пояс»
Хірн сподівається на вдалий момент для підопічного
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Глава Matchroom Boxing Едді Хірн сподівається, що його підопічний Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) отримає шанс поборотися за чемпіонський пояс після того, як Олександр Усик (24-0, 15 KO) почне звільняти пояси. Слова функціонера наводить vringe.com:
Якщо з'явиться можливість здобути чемпіонський титул, було б приголомшливо побачити, як Джошуа стане триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі. На даний момент усі пояси у Усика. У дивізіоні почнеться серйозна фрагментація, тому що Паркер є обов'язковим претендентом по лінії WBO, а в IBF ось-ось відбудеться фінальний елімінатор. У якийсь момент Усику доведеться звільнити пояс.
WBO вимагає від Усика пройти медобстеження.