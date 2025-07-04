Ексчемпіон світу Девід Хей поділився думками про реванш чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) та володаря титулів WBO/WBA/WBC Олександра Усика (23-0, 14 KO).Слова британця наводить vringe.com:

У Даніеля є шанс, він має величезний шанс, але як ти можеш ставити проти того, хто ніколи не програє? Усик не знає, як програвати. Але я думаю, якщо і є шанс для Дюбуа побити Усика, то саме зараз, на поточному ходу, у себе вдома, де все на його користь. Усику вже нема чого додавати до своїх здобутків, тому що він уже побив усіх, він уже зробив ті самі речі з Тайсоном Ф'юрі та Джошуа і дав їм обом реванші, і зробив це краще у другій спробі.

Я справді заінтригований цим боєм. Кожен вболіватиме за Дюбуа. Він чудовий хлопець, але він б'ється з чарівником, він б'ється з тим, хто не знає, як програвати. Я б не здивувався ще одній перемозі Усика, але також не буду здивований, якщо Усик почне показувати ознаки старіння через вік, важких тренувальних таборів, усіх цих аматорських боїв, чемпіонатів світу, WSB. Він зробив так багато, він пройшов багато раундів на високому рівні, у нього великий пробіг. Він не був у нокаутах, але має великий пробіг.