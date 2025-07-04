Хей розповів, яка тактика має принести Дюбуа успіх у реванші з Усиком
Девід вважає, що Чісора показав, як треба напирати на українця
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу Девід Хей поділився думками про другий поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Я вважаю, у перший раз Даніель мав можливість, але його ніби схопили за шкірку і крім того удару нижче пояса або удару в район граничної лінії, який мав якийсь ефект, особливо нічого й не було. Він був надто поважний, він тримався на дальній ударній дистанції. Його бій проти Джошуа дуже відрізнявся. Там він нав'язав себе, пресингував, справді давав спеку, бо він великий, сильний і твердий боєць і має відмінну тримку. Він має всі складові, і він був здатний застосувати це на Джошуа і показати, наскільки він хороший. Якщо він вийде на бій з Усиком з таким самим налаштуванням, як Чісора... Дерек показував йому повагу, але коли вони скорочували дистанцію, він давав йому спеку. У Чісори був найкращий бій проти Усика серед усіх інших, бо він зближувався і працював на ближній (дистанції). Якщо Дюбуа справді зможе нав'язати себе і не залучатися до боксерського поєдинку, то він має шанс.
Раніше Усик назвав свою головну слабкість.