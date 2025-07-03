Володар титулів WBO/WBA/WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) в інтерв’ю DAZN відповів, якого єдиного суперника у своїй кар’єрі недолюблював:

Моя слабкість – я люблю людей. Я люблю своїх суперників. Я не люблю лише одного свого опонента. Це Марко Хук. Він поганий хлопець, бо говорив погані слова про мою маму. Слухайте, це погано.

Відзначимо, що бій відбувся 2017 року та завершився перемогою українця технічним нокаутом у 10 раунді.