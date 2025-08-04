Хей розповів, як переміг би Усика
Девід визнає, що за рахунок боксерського IQ українець міг би його перемогти
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Девід Хей оцінив свої шанси у гіпотетичному поєдинку з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:
На своєму піку, я думаю, побив би будь-кого, крім Холіфілда. Холіфілд, напевно, зім'яв би мене.
Значить, ти даєш собі шанс проти Усика?
Так, звичайно, даю. Але я можу бачити такий варіант, де він поб'є мене, переграє мене зі стійки шульги, адже він дуже розумний. І я також можу бачити варіант, коли я просто приб'ю його правою. Якщо я впіймаю його, я виграю бій. Якщо я не впіймаю його, тому що він занадто химерний, тоді я, напевно, програю за очками.
Флойд Мейвезер не вважає Усика найкращим боксером світу.
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