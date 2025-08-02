Мейвезер назвав найкращого боксера світу — це не Усик
Флойд відмітив Теренса Кроуфорда
15 хвилин тому
Фото: Getty Images
Легендарний непереможений чемпіон Флойд Мейвезер, який майже десятиліття вважався найкращим боксером планети, висловив підтримку абсолютному чемпіону світу у другій напівсередній вазі Теренсу Кроуфорду (41-0, 31 KO). Слова наводить Secondsout.
Я думаю, що Теренс Кроуфорд зараз — найкращий боєць у боксі незалежно від вагової категорії. Приємно бачити його на вершині. Теренсе, залишайся таким же крутим.
Кроуфорд назвав трьох боксерів, які, на його думку, перевершують Альвареса.