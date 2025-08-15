Легендарний боксер Девід Хей оцінив свої шанси на ринзі з Олександром Усиком (24-0, 15 KO) та Евандером Холіфілдом. Британця цитує vringe.com:

Це була б важка ніч, я вам кажу, дуже важка. Він не любить пропускати удари заради забави. У крузервейті чи в хевівейті – де я хотів би провести бій? Можливо, у надважкій вазі. На бій з Усиком я хотів би бути 95 кг, і я думаю, я знайшов би його своєю правою. Але я також бачу варіант, де він не дозволить її приземлити. Хоча я влучав нею, коли опоненти цього не хотіли. Це був би чудовий бій. Я думаю, я б переміг, знайшов би шлях до перемоги. Але я був би на своєму піку. Можливо, мені довелося б битися краще, ніж будь-коли. Можливо, Усик зміг би витягти з мене більше, ніж я міг на той час, бо він такий гарний. Я завжди за себе проти будь-якого бійця.

Ось Холіфілд був би трохи іншим. Холіфілд бився по-іншому. З Усиком була б перестрілка на точність на дальній дистанції, а Холіфілд просто накинувся б на мене і змусив би битися 15 раундів. Мені здається, у мене було б більше шансів побити Усика, ніж Евандера Холіфілда.