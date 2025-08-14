Промоутер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) Френк Воррен в інтерв’ю Sky Sports розповів, що Олександр Усик (24-0, 15 KO) попросив WBO про відкладення захисту титулу через травму:

Усик вчора надіслав листа, в попросив про відкладення переговорів про захист титулу у бою з Паркером через травму.

Що б не сталося, факт наступний – Джозеф Паркер або буде битися як чемпіон, якщо Усик звільнить титул, або він битиметься з Усиком за пояс.

Побачимо, що станеться. WBO опублікує заяву з цього приводу сьогодні чи завтра. Мені неофіційно повідомили, яка позиція.