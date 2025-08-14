Усик отримав травму в бою за звання абсолютного чемпіона з Дюбуа
Команда українця попросили відкласти переговори про захист титулу WBO у бою з Паркером
30 хвилин тому
Фото: Nick Potts
Промоутер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) Френк Воррен в інтерв’ю Sky Sports розповів, що Олександр Усик (24-0, 15 KO) попросив WBO про відкладення захисту титулу через травму:
Усик вчора надіслав листа, в попросив про відкладення переговорів про захист титулу у бою з Паркером через травму.
Що б не сталося, факт наступний – Джозеф Паркер або буде битися як чемпіон, якщо Усик звільнить титул, або він битиметься з Усиком за пояс.
Побачимо, що станеться. WBO опублікує заяву з цього приводу сьогодні чи завтра. Мені неофіційно повідомили, яка позиція.
Нагадаємо, що Олександр Усик опинився поза топ-10 P4P від BoxRec.
