52-річний надважковаговик Айк Ібеабучі, який 16 років провів у в’язниці через зґвалтування, кинув виклик Олександру Усику (24-0, 15 KO). Слова нігерійця наводить fightnews.info:

Я поб'ю рекорд Джорджа Формана і стану найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі. Я не дозволю, щоби мені відмовили.

Моя мета – титульний бій з Олександром Усиком. Усик тримає мої пояси в теплі. Якби у мене була можливість побитися за чемпіонський титул у надважкій вазі, то я б ніколи її не проґавив і досі утримував би ці пояси. «Президенту» не відмовлять. Усик утримує пояси «Президента», і я йду за ними. Вони просто в оренді, і він має за неї заплатити. Його не зможуть захистити.