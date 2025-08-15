Рой Джонс-молодший висловився про наступний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова легендарного американця наводить vringe.com:

Ні, не бачу нікого, хто поб'є його зараз, але є найкращий підозрюваний на цю роль – це Джозеф Паркер.

Єдиний бій, де буде невелике випробування, тому що Джозеф Паркер має боксерські навички, має гарну швидкість рук, уміє маневрувати, як маленький боєць, і має нового тренера – Енді Лі, який також знає, що робить.