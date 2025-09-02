Хірн: «Джошуа хоче бій-повернення перед тим, як ризикнути наступного літа»
Британець заявив, що AJ має великі плани на 2026 рік
близько 2 годин тому
Фото: Sky Sports
Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн розповів, як підопічний планує вийти на поєдинок з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO).Слова функціонера наводить fightnews.info:
Зараз AJ подорожує, тренується, і він буде готовий битися. Мабуть, він повернеться на початку 2026 року, якщо говорити чесно. Ми поки що не обговорювали жодних суперників, але він однозначно хоче бій-повернення перед тим, як ризикнути наступного літа. Ми, безумовно, сподіваємось, що це буде бій проти Тайсона Ф'юрі, але треба дивитися.
Нагадаємо, що команда AJ відмовилася від плану з боєм з Джейком Полом.
