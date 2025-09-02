Глава Matchroom Boxing Едді Хірн висловився про найближчі плани зіркового підопічного Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова функціонера наводить fightnews.info:

Зараз ми не зацікавлені у поєдинку проти Джейка Пола. Ми не чекатимемо до листопада чи грудня, щоб подивитися, як він виступить. Якщо його проб'є Джервонта Девіс, ми точно не зможемо влаштувати бій з Ентоні Джошуа. Але я цього не чекаю, бо їхній поєдинок – величезний місматч у плані ваги. Я не знаю, що станеться, я ніколи не думав про цей бій.

Наш план завжди полягав у тому, щоб влаштувати відновлювальний поєдинок, як розминку. Він все ще актуальний. Одного разу здавалося, що дивним чином суперником Джошуа може стати Джейк Пол. Тепер цього не буде. Це буде хтось з топ-15 світового рейтингу.