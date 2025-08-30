Едді Хірн, промоутер британського ексчемпіона у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) розповів про плани колишнього чемпіона світу після річної паузи. Слова наводить Sky Sports.

За його словами, головна ціль британця — поєдинок проти Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO), але для цього потрібно правильно обрати суперника для камбеку.

Зараз я думаю тільки про ідеальний сценарій бою Ентоні з Тайсоном Ф’юрі у наступному році. Це головна мета. Логічно, що цей поєдинок має відбутися у 2026 році, але здоровий глузд і рішення Ф’юрі не завжди йдуть поруч. Він сам має захотіти повернутися. Це його особистий вибір.

Нам потрібно ретельно обрати суперника для наступного бою. Я думаю, що правильніше за все сказати чесно: це буде камбек, який дозволить вийти на вирішальний поєдинок влітку. Ми хочемо, щоб цим боєм став поєдинок із Тайсоном Ф’юрі. Якщо ні — це все одно буде велика подія.

Нам потрібен боксер із топ-15. Це точно не будуть Ф’юрі, Усик, Дюбуа чи інші топові хлопці. Потрібен той, хто допоможе Ей Джею повернутись у конкурентний ритм після понад річної паузи. Поразка на цьому етапі кар’єри стане для нього катастрофічною, тому треба зробити все максимально правильно.