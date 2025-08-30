Едді Хірн, промоутер британського ексчемпіона у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), поділився останніми новинами щодо підготовки свого підопічного та можливого бою з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Слова наводить Sky Sports.

Ентоні вже відновив тренування, і це чудовий знак. Багато сайтів пишуть, що він може повернутися у січні чи на початку лютого. Але я не скажу, що ми кудись поспішаємо. З Ф’юрі все завжди непросто. Як тільки ви намагаєтесь його переконати, все йде не так. Йому треба дозволити робити те, що він хоче. Якщо Тайсон буде готовий — ви про це дізнаєтесь.

Є відчуття, що цей бій все ж відбудеться, але ми вже стільки разів це проходили... Спробуй передбачити, що Ф’юрі зробить далі — і все заплутається. Якщо він повернеться, то не бачу іншого сенсу, крім як вийти проти Джошуа. Сподіваюся, він проведе свій камбек на початку 2026 року, тоді й ми вийдемо на ринг. І нарешті зможемо зустрітися. Але хто знає?