Денис Сєдашов

Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн підтвердив, що між командами британського ексчемпіона та американського блогера і боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО) вже відбулись переговори щодо потенційного поєдинку у 2025 році.

В інтерв’ю Pro Boxing Fans Хірн розповів, що тему бою обговорювали під час його візиту до Туркі Аль аш-Шейхом, який також нещодавно зустрічався з Джейком Полом.

Це звучить божевільно, але якщо нам запропонують цей бій, я здивуюсь, якщо Ей Джей відмовиться. Чому б і ні? Едді Хірн

Він додав, що головна ціль Джошуа – це поєдинок із Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), запланований на 2025 рік. Проте якщо буде можливість «втиснути» бій з Джейком Полом до того, то Ей Джей буде готовий.

Стало відомо, коли Джейк Пол та Джошуа можуть провести поєдинок.