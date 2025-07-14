Денис Сєдашов

Відомий промоутер Едді Хірн, який працює з колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), висловився щодо ймовірного поєдинку його підопічного з популярним американським блогером та боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова наводить BJ Penn.

Хірн розповів, що обговорював цю ідею з саудівським чиновником Туркі Аль аш-Шейхом, який недавно зустрічався з Джейком Полом і зацікавлений у проведенні такого бою.

Це дуже сміливий крок, і ми не планували його раніше, адже основна мета — це бій з Тайсоном Ф’юрі наступного року. Але якщо поєдинок з Джейком Полом виявиться реальним і допоможе закрити всі питання — Джошуа буде радий це зробити. Едді Хірн

Промоутер додав, що не здивувався б, якщо Джошуа погодиться на цей бій, якщо він буде запропонований офіційно.

Промоутер Джошуа не виключив бій з Джейком Полом: «Я б подивився».