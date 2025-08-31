Олег Гончар

Промоутер Едді Хірн в інтерв’ю The Ring поділився думками про майбутній бій між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО), який відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі.

Хірн вважає Альвареса фаворитом, але не виключає перемоги Кроуфорда. Ключовим фактором, на його думку, стане те, як Кроуфорд, який піднімається на дві вагові категорії, впорається з габаритами та силою ударів мексиканця.

«Я схиляюся до Кроуфорда, але питання в тому, як вага вплине на нього та як він реагуватиме на удари Канело». Едді Хірн

Нагадаємо, раніше з'явилося яскраве промо бою Альварес — Кроуфорд.