Кроуфорд поставив солідну суму на перемогу Стівенсона над Лопесом
Ексабсолютний чемпіон не вірить у Теофімо
близько 1 години тому
Теренс Кроуфорд
Ексабсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) поділився думками про бій Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО) проти Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО). Слова боксера навів портал Boxing News 24/7.
Кроуфорд поставив 10 тисяч доларів на перемогу Стівенсона, не пояснивши вибір суми.
«Тео хороший у тому, що робить, але його знесуть».
Вечір боксу Стівенсон — Лопес відбудеться 31 січня на Madison Square Garden у Нью-Йорку.