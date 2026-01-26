Відомий український боксер Олександр Гвоздик (21-2, 17 KO) поділився очікуваннями від поєдинку чемпіона світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО) проти володаря титулу WBC у легкому дивізіоні Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО).

«Класний бій, вболіватиму за Тео, але, швидше за все, він не переможе. Мені здається, що Стівенсон просто чекатиме, а Тео звик працювати більш активно, тож намагатиметься врятувати глядачів від впадання в летаргічний сон через стиль поєдинку, запропонований Шакуром. Тому Тео частіше помилятиметься, чим скористається Шакур.

Дуже хотілося б побачити щось від Тео, проти чого стиль Шакура не працюватиме, але я не впевнений, що це станеться. Подивимося».