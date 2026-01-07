Стівенсон — про бій з Лопесом: «Я знаю, що він не може мене перемогти»
Американський чемпіон WBC вважає, що його наступний суперник має труднощі проти рухливих боксерів
близько 1 години тому
Чемпіон WBC у легкій вазі американець Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) поділився очікуваннями від бою проти Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО), який відбудеться 31 січня у Нью-Йорку. Слова наводить ALL THE SMOKE FIGHT.
Боксер висловив упевненість у своїй перевазі та розповів про слабкі сторони суперника.
Колись ми спарингували приблизно трьох раундів. Було нормально, але там не було з чого робити великі висновки. Ми зайшли в ринг – мені здається, я добре відпрацював. Він, напевно, теж думає, що щось показав. Але з того, що я пам’ятаю, як я вже казав, я знаю, що він не може мене перемогти. Таке в мене відчуття.
Боксер додав, що Лопесу складно боротися з суперниками, які багато рухаються по рингу, і пообіцяв використовувати це у власній тактиці, не розкриваючи деталей:
Не збираюся лише рухатися і не збираюся просто стояти перед ним. Я робитиму все, що потрібно для перемоги. Тео – дуже сильний боєць, я це розумію, але я вважаю, що на моєму рівні, коли я у своїй найкращій формі, йому буде дуже непросто. 31 січня на нього чекає багато проблем.
