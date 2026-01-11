Денис Сєдашов

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) заявив, що головною метою його кар’єри є бій за повноцінний титул чемпіона світу та назвав бажаного суперника.

Німецький боксер наголосив, що не зацікавлений у проміжних поєдинках і хоче зустрітися з абсолютним лідером дивізіону — Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наводить IFL TV.

Я думаю, що найкращий бій — це з Усиком. Він ніколи не програвав у своїй кар’єрі, і я також. Це ідеальний поєдинок для всіх фанів. Агіт Кабаєл

За словами тимчасового чемпіона WBC, варіант бою з володарем титулу WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) також можливий, однак саме протистояння з українцем є для нього пріоритетом.

Усик чи Фабіо Вордлі — побачимо. Але якщо говорити про великий бій, то це саме Усик. Агіт Кабаєл

