Денис Сєдашов

Український боксер, чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 KO) розповів, що почав готуватися до поєдинків проти британців Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) задовго до того, як ці бої стали реальністю.

За словами Усика, ще 10-11 років тому він був переконаний, що зустрінеться в рингу з найіменитішими представниками надважкої ваги.

Я почав готуватися до бою з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі ще 10-11 років тому. Навіть говорив багатьом людям, що буду боксувати з ними. На одному українському телеканалі брати Клички казали: «Слухай, звільни пояси й відпочивай». Але я відповідав: «Слухайте, через чотири, а може, три роки я буду боксувати з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі». Багато хто говорив: «Ні, ні. Ха-ха, це неможливо». Я відповідав: «Ха-ха-ха? Чому?» А мені казали, що це просто неможливо. Але я сказав, що зроблю це. І мені вдалося, бо я зберігав віру. Я щодня молюся Богу. Коли людина важко працює, Бог дає шанс. Олександр Усик

