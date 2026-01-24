Володимир Кириченко

Відомий ірландський середньоваговик Каллум Волш (16-0, 11 KO) провів поєдинок проти мексиканця Карлоса Окампо (38-4, 26 KO).

Волш переміг одноголосним рішенням суддів – 97:91 та двічі 98:90.

У 6-му раунді ірландець потрапив у флеш-нокдаун. У девʼятому раунді з Окампо зняли очко за удар нижче пояса.

Бій очолив перший вечір боксу від Zuffa Boxing в Лас-Вегасі на Meta Apex.

Волш у вересні переміг одностайним рішенням суддів Фернандо Варгаcа в андеркарді Канело – Кроуфорд. Окампо в жовтні виграв бій у Рікардо Сернаса.

Zuffa Boxing – це спільний боксерський промоушен, створений TKO та Sela, який очолюють президент UFC Дейна Вайт, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, президент WWE Нік Хан та доктор Ракан Алхарті.

Раніше стало відомо, що Усик може побитися з Руїсом в Zuffa Boxing.