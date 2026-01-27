Опетая оголосив дату дебюту в Zuffa Boxing
Чемпіон IBF і The Ring уперше вийде в ринг у новій організації.
близько 2 годин тому
Непереможений чемпіон світу за версіями The Ring та IBF у першій важкій вазі Джей Опетая оголосив дату свого дебюту під егідою Zuffa Boxing.
30-річний австралієць проведе бій 8 березня на арені Meta Apex у Лас-Вегасі.
Ім’я суперника буде визначене пізніше.
Опетая підтвердив, що поєдинок стане його першим виступом у рамках нового контракту з північноамериканською організацією.
У професійному боксі Опетая провів 29 поєдинків і здобув 29 перемог, з яких 23 — нокаутом. Австралієць дебютував на профі-рингу в липні 2016 року та вважається одним із найсильніших боксерів своєї вагової категорії.
