Хірн оголосив про продовження співпраці Matchroom та DAZN
Промоутер виключив розширення з Netflix
близько 1 години тому
Едді Хірн
Промоутер Едді Хірн заявив, що Matchroom Boxing найімовірніше продовжить ексклюзивну співпрацю з платформою DAZN. Слова промоутера навів портал BoxingScene.
За словами Хірна, вони ексклюзивно співпрацюють з DAZN і найближчим часом зроблять оголошення щодо їх співпраці.
«Ми в чудовому становищі, маємо найкращий пул боксерів, а я, очевидно, найкращий промоутер у світі. Ця співпраця дозволила глобально розширитися та створити єдину платформу для фанатів боксу по всьому світу».
Також Хірн виключив розширення з платформою Netflix.
Нагадаємо, раніше Хірн розповів, що чекає від бою Ентоні Джошуа та Джейка Пола.
Поділитись