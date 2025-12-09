Хірн: «Джошуа зараз переходить у нове середовище»
Наступний бій ЕйДжея відбудеться 19 грудня в Маямі проти Джейка Пол
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн поділився очікуваннями щодо тренувального процесу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) у команді Олександра Усика (24-0, 15 КО). Співпраця була офіційно анонсована самим британцем.
За словами Хірна, адаптація до нового середовища стане важливим етапом у кар’єрі Джошуа:
Коли ти стаєш настільки великим, починаєш сам віддавати накази. Це одне з найгірших, що можна робити. Ей Джей зараз переходить у нове середовище — дуже дисципліноване й авторитарне. Там буде: «Мовчи й роби свою роботу». І, на мою думку, на цьому етапі кар’єри це для нього добре.
